"Podemos ser amigos de nuestros hijos, pero no perder la autoridad y el respeto": psicoterapeuta

Las relaciones de familia y de liderazgo en un hogar, se ha establecido principalmente en el trato y el cuidado que deben tener los padres sobre sus hijos. Sin embargo, hoy la violencia podría haber cambiado en lo que se conoce como los "hijos que maltratan a sus padres". Según expertos, esto es consecuencia de carencias educativas, pero parece ser que los factores educativos no explican todos los casos.

La psicoterapeuta Amparo Portilla explicó en exclusiva en BLU Radio qué es lo que está sucediendo en el mundo para que los niños ahora puensen que tienen más poder sobre sus padres.

"Nos duele generalizar, y vemos como la sociedad ha invalidado al adulto mayor. Las cosas suceden porque algo pasa en el mundo y algo que ha venido sucediendo es la tecnología. Los adultos no vivieron esa etapa frente a un mundo que va a una velocidad muy rápida, ellos tenían que ir a una biblioteca mientras que ahora en un celular está todo. No miramos esta forma de vivir de los adultos mayores, he escuchado que prefieren no preguntarle a sus hijos cómo usar esto porque son muy rápidos. Para mí, ese es el factor que más ha influido", explicó Portilla con En BLU Jeans.

Portilla considera que los adultos ahora se encuentra en una "generación sándwich", pues las antiguas generaciones vienen con el dolor de una formación violenta que los llevó a querer crear canales de diálogo diferentes. De todos modos, según ella, se ha empleado de mala manera, pues se han perdido esos niveles de autoridad al darle demasiados derechos, "podemos ser cercanos a ellos, pero durante su crecimiento debemos establecer límites de respeto, cariño y dedicación. Que aporten y ayuden, porque somos parte de una misma familia", indicó.

"Están volviendo a mirar los valores de una sociedad en la que lamentablemente se han perdido. El joven mira que el que roba y destruye es escuchado, es difícil que crea en uno. El mundo está convulsionado, poner un granito de arena desde la base de la educación, con amor y respeto, pero sin perder la autoridad, así volverán estos valores y formarán nuevos miembros respetuosos", sentenció.