¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Esto responde un experto acerca del tema

Workahólico es un término utilizado para referirse a una persona adicta al trabajo , y es algo que se ha convertido en algo cotidiano por la llegada de los celulares, que no permiten la desconexión total del área laboral. La adicción se liga directamente a la cantidad, pero no a la calidad de eso; sin embargo, para Juan Pablo Montoya, cofundador y CEO de Momentu, plataforma dedicada a la salud mental, contó en BLU Radio la importancia de vivir de la mano de trabajar, porque finalmente una persona sana "produce mejor".

"Estamos viendo que la gente no está teniendo un propósito por su trabajo. El 68% de las personas dicen que la pandemia no les ha permitido equilibrar su trabajo con la vida personal (...) Uno debe preguntarse si lo que hace día a día, realmente le apasiona; las señales de agotamiento, cansancio, y este tipo de cosas pasan frecuentemente, es para analizar sí viene por culpa del trabajo", explicó Montoya con En BLU Jeans.

Las personas se ven ligadas a un exceso de esfuerzo laboral por culpa de los empleadores, y es algo equívoco, pues "más horas de trabajo no es mejor productividad". Sin embargo, la llegada de la virtualidad se han visto dinámicas empresariales que permiten que la gente sea más feliz, "ahí es donde se está haciendo la diferencia".

"Cuando la gente trabaja muchas horas es porque le están huyendo a algo. Si estás 10-15 horas trabajando, seguramente no son realmente productivas, y es analizar a realmente qué le estás huyendo (...) ¿Lo qué hago en el día a día me reta, me siento motivado?", añadió.

Montoya considera la importancia de seguir los procesos, y si en un punto el empleo en el cual la persona se encuentra no es realmente lo que desea, es hacer un planteamiento de cómo renovar ese día a día. En el periodismo, según él, es importante lograr canales que dividan la realidad con lo laboral, y tener muy en cuenta si ama esas actividades, "porque más que lo disfrutes: reportar, entrevistar, hablar. No vas a poder hacerlo 10-15 horas, porque tu cuerpo no aguantará".

"Si estás trabajando más de 10 horas y no compartes con los demás, que no te das espacios para reflexionar y el agotamiento es evidente, es un indicio claro de ser adicto al trabajo (...) Yo recomiendo siempre buscar ayuda, un experto que te dé una visión. La gente está buscando estos cambios laborales, pero si lo haces sin tener una razón, seguramente volverá a pasar y será un ciclo vicioso", concluyó.