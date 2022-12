Esto es lo que las posiciones sexuales dicen de su personalidad

-Misionero

Hombre: No toma riesgos, no persigue sus sueños de infancia. Mucho más fiel que cualquier otra persona. Es seguro a la hora de desarrollarse sexualmente y busca sorprender a la pareja.

Mujer: Genera conexión con la pareja. Guarda el carácter íntimo de la relación. Fiel a la monogamia. No cuestiona cuando le dice cómo hacer las cosas.

-Perrito

Hombre: Lo excita el sentir que puede someter a alguien. Pudo sufrir muchos rechazos durante la adolescencia o no le teme a entrar en contacto con su lado animal. Muchas mujeres buscan ese sometimiento en la cama, pero tenga en cuenta cuando es en la cama y cuando no.

Mujer: Piensan que es reservada, tranquila y muy seria. Cuando llega el momento de la privacidad deja salir su lado más salvaje. Exigente y en ocasiones puede confundir el poder con la sumisión.

-Vaquera

Hombre: odia los compromisos. Prefiere que otros se esfuercen y le den los beneficios. No espere tener los resultados que anhela.

Mujer: Pelea por lo que quiere. No le gusta pedir permiso o perdón para realizar las cosas. Siempre persigue el beneficio propio y en este caso no es la excepción, así los demás no puedan disfrutar.

-Cucharita

Hombre: Hombre con baja autoestima y de adolescencia poco estables. Comprometido con quien que lo ama.

Mujer: Se puede confiar en ella. Transmite calidez humana y su optimismo hace que los demás, sobre todo su pareja, sientan que nunca se irá a ningún lado. Hay que buscar el equilibrio, muchas veces se puede confundir con perseguir el beneficio personal y llamar la atención.

-De pie

Hombre: Siempre va por el camino difícil y se percata de todo lo que lo rodea. Siempre el tener el control de lo que suceda le permite, aunque no saque provecho, no involucrarse en algo. Hombre llamado a ser perseverante aunque los logros no sean los mejores.

Mujer: Dejarse imponer las cosas no está contemplado. Siempre quiere dejar claro su carácter y no soporta que las personas no vayan a su ritmo.