“Esto no es mentira, sí pasa”: mujer cuenta cómo su celular explotó y casi la mata mientras dormía

Una mujer identificada como Yady relató el grave accidente que sufrió mientras dormía con su celular cargando sobre la almohada. Su testimonio, que se ha vuelto viral al ser publicado en redes sociales, busca alertar a otros sobre un riesgo que muchos ignoran: los teléfonos sí pueden explotar durante la carga si se exponen a condiciones peligrosas.

Según contó, dejó su celular enchufado, reproduciendo música y apoyado sobre la cama. Durante la noche, el dispositivo se recalentó, hizo un corto interno y explotó en segundos, generando una fuerte explosión tanto en el teléfono como en el cargador.

“Me quedé dormida con el celular cargando. Calentó la pila, hizo corto interno y en cuestión de segundos explota el teléfono y explota el cargador. El teléfono me estalló en la mano derecha y el cargador pegó en la cabeza”, relató. El impacto le causó pérdida de conocimiento y quemaduras de segundo y tercer grado.

Yady insistió en que este tipo de accidentes sí ocurren, aunque muchos crean que son exageraciones o rumores.



“Yo sé que muchos dicen que esto es mentira, que eso no pasa, pero sí pasa”, advirtió.

Durante su visita al local de una conocida, mostró las marcas de las quemaduras y pidió a quienes la escuchan que no repitan el mismo error. También hizo un llamado a que las familias adviertan a quienes tienen este hábito, especialmente jóvenes y adolescentes.

El mensaje final de su testimonio fue una invitación a tomar en serio estos riesgos cotidianos: “Ten precaución. No esperes a perder algo para valorarlo”.

Las autoridades y expertos en seguridad han recomendado evitar cargar el teléfono sobre superficies blandas como camas o almohadas, no usar cargadores de mala calidad y no manipular el dispositivo mientras está conectado a la corriente.