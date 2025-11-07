Mujer confesó lo que vivió después de estar en un exorcismo: "Una maldición"

Una historia de terror se hizo viral en redes sociales cuando Kami Ruiz, una joven tiktoker, decidió contar lo que vivió cuando hizo parte de un convento en Chile: un exorcismo en vivo, pero en especial por todo lo que sufrió tras haber estado presente en esa situación.

"Todo se remonta al año 2011 cuando era parte de un convento de claustro de monas mexicanas en el sur de Chile. En donde había nueve mexicanas y dos chilenas, tenía 18 años recién cumplidos y mi ingreso fue rápida. Al principio todo fue normal, sin contar que mis papás no estaban de acuerdo, aunque mi papa sí tomó la actitud de apoyarme", contó.

Pero fue cuando comenzaron a sucederle cosas paranormales: sentía que tocaban su puerta, que alguien se sentaba en su cama o que la miraban, a lo que las demás monjas le dijeron que "era normal". Sin embargo, le hicieron cambio de habitación y debía cumplir algunos protocolos antes de dormir.

Aunque comenzaron a hacer tareas, determinaron que no se encontraba bien y, en especial, por todos los sucesos que tenía cuando escuchaba voces y todo este mal se iba intensificando. Hubo una serie de ejercicios espirituales con un sacerdote, que luego de hablar con ella determinó que estaba poseída y comenzaron un exorcismo durante cinco días.



Blu Radio - AFP Imagen de referencia / Foto: AFP

"Me explicó que era una lámpara y que estos entes malignos era polillas. Pidió permiso para hacer un exorcismo al lugar y cuando estaba en la capilla, entró e hizo un exorcismo.Dijo que sacó muchos demonios del lugar y sí, todo se sintió mejor", añadió.

Lo que más la impactó fue el día que él se iba a ir e hizo una misa de imposición de manos, cuando se maestra cayó de golpe al suelo y comenzó a hacer gestos hablando como un hombre, la misma voz que ella había escuchado antes.

Publicidad

"Al día siguiente comenzó el exorcismo que fue terrible, duró cinco días y cuando comencé a tener visiones, a escuchar voces que los demás no. Vi muchas cosas que no hubiese querido ir, es como las películas, la madre se revolvía y sonada un crujir fuerte. Tenía la piel como sera, como gris, expresaba todos los sentimientos en uno. El sacerdote le enviaba agua bendita y era que se quemaba literalmente", contó.

Luego del exorcismo tuvo visiones y algunas cosas no dejaron de pasar, hasta que un día todo al fin se detuvo.