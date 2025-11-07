En vivo
Sociedad / Familia es viral por adoptar perritos discapacitados y construirles sillas de ruedas para jugar

Familia es viral por adoptar perritos discapacitados y construirles sillas de ruedas para jugar

Utilizando materiales reciclados, la familia diseñó sillas de ruedas personalizadas para que los perros pudieran volver a moverse.

