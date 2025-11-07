Familia es viral por adoptar perritos discapacitados y construirles sillas de ruedas para jugar

Una conmovedora historia de amor y empatía ha captado la atención de las plataformas digitales, demostrando que la dedicación y el ingenio pueden cambiar radicalmente la vida de quienes más lo necesitan.

Una familia argentina se ha vuelto viral, luego de abrir su hogar a varios perros. Estos perritos, muchos de ellos rescatados de la calle, recibieron una nueva vida y un espacio seguro en el seno familiar.

El verdadero acto de heroísmo, sin embargo, reside en la solución que la familia ideó para devolverles la movilidad: la construcción de sillas de ruedas caseras.

Utilizando materiales reciclados, la familia diseñó sillas de ruedas personalizadas para que los perros pudieran volver a moverse libremente. Gracias a esta iniciativa, los canes disfrutan ahora de paseos y juegos al aire libre, pudiendo correr y jugar sin limitaciones.



Las imágenes de los perros felices jugando en el parque con sus nuevas sillas de ruedas rápidamente se hicieron virales.

La familia, al adoptar y cuidar a estos perritos en situación de calle y con discapacidades, no solo les ofreció un espacio seguro, sino que les devolvió la dignidad y la capacidad de disfrutar.

Vea aquí el video: