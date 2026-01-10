Estos eran los otros 5 ocupantes de la avioneta en la que se accidentó Yeison Jiménez

La Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá confirmaron la identidad de las personas que viajaban en la avioneta que se accidentó en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, en la vía que comunica a Paipa con Duitama, hecho que dejó seis personas fallecidas.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la administración departamental, entre las víctimas del siniestro se encontraba el cantante de música popular Yeison Jiménez, quien viajaba a bordo de la aeronave junto a miembros de su equipo de trabajo y la tripulación.



¿Con quién iba Yeison Jiménez en la avioneta?

Las personas que se movilizaban en la avioneta eran:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con el entorno cercano del artista, y anunció la declaratoria de duelo departamental en el territorio boyacense como muestra de respeto y acompañamiento institucional.



Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero, poco después del despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Paipa.

Según la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la avioneta, identificada con matrícula N325FA, había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín.

Tras el reporte del siniestro, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá recibió la activación de la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió ubicar el punto del accidente en una zona rural de difícil acceso entre los municipios de Paipa y Duitama.



Al lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional, el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto de Paipa y organismos de emergencia locales.

Las autoridades municipales de Paipa informaron que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y respuesta, con el acompañamiento de los organismos de socorro y seguridad.

Paralelamente, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició el protocolo de investigación correspondiente para establecer las causas del siniestro.

Las autoridades señalaron que el proceso investigativo se encuentra en desarrollo.