Estudio ubica a Colombia como el segundo mayor consumidor de tequila en América Latina

Colombia continúa consolidándose como uno de los países con mayor consumo de bebidas alcohólicas en la región, y ahora destaca por su creciente gusto por el tequila. De acuerdo con recientes datos, el país se ubica en el top 5 de consumidores de tequila en América Latina, un puesto que confirma la rápida expansión de esta bebida entre los colombianos.

Aunque la cerveza, el ron y el aguardiente siguen siendo las bebidas más tradicionales, el tequila ha logrado posicionarse como una de las opciones preferidas, especialmente entre quienes buscan experiencias de consumo más sofisticadas.



Colombia, segundo consumidor de tequila en América Latina

Según el Consejo Regulador del Tequila (CRT), Colombia se ha convertido en el segundo mayor consumidor de tequila en América Latina, solo detrás de México. Además, es el único país de la región que figura en el top 10 mundial de importadores, un reflejo del auge que ha tenido esta bebida en el territorio nacional.

Esta posición evidencia no solo el aumento en la demanda, sino también el interés de los colombianos por el tequila 100 % agave, una versión premium que ha ganado terreno por su calidad y autenticidad.

Tequila: una bebida premium con gran acogida en Colombia

El tequila, elaborado a partir de la planta de agave azul, ha captado la atención del público colombiano, que muestra una clara preferencia por productos de mayor calidad y origen certificado. Este cambio en las tendencias de consumo también responde a una transformación cultural, en la que los consumidores valoran cada vez más la experiencia, la historia y la elaboración detrás de cada bebida.

A nivel global, el crecimiento del tequila ha sido notable. Solo en 2024, las exportaciones mundiales aumentaron un 29,3 % frente al año anterior, consolidándolo como uno de los destilados más dinámicos del mercado internacional.

En este escenario, Colombia se perfila como un mercado estratégico para la expansión del tequila en América Latina. Marcas reconocidas, como Tequila Jimador, han aprovechado este momento para renovar su imagen y fortalecer su presencia en el país, buscando conectar emocionalmente con los consumidores.

Con esta tendencia, Colombia se consolida como un destino clave para las exportaciones del tequila mexicano y una puerta de entrada para su expansión en toda la región. La bebida, símbolo de identidad y tradición mexicana, encontró en el gusto colombiano un terreno fértil para seguir creciendo.