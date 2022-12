Exactriz porno da luces de lo que le pasaría a Esperanza Gómez si se retira

“Cuando conozco a alguien, después de saber quién soy dejan de querer ser amigos míos”, señaló Olson en un video publicado en redes sociales.

Su verdadero nombre es Rachel Marie Oberlin y ahora tiene 26 años, y según ella los últimos años han sido un verdadero infierno.

“La gente me mira como si fuera inferior y me he dado cuenta de que es imposible volver en el tiempo para intentar ser, por ejemplo, enfermera, profesora o trabajar para alguna empresa”, agregó.

Hoy su testimonio se ha vuelto viral en redes sociales y daría una posible luz de lo que eventualmente le ocurriría a la famosa actriz porno colombiana Esperanza Gómez, que ha expresado que se siente orgullosa de trabajar en esa industria y ve lejos el día de su retiro.