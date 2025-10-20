Exempleado de famosa taquería asesinó a su exjefe durante la hora de comida

Un violento ataque ocurrido durante la hora de descanso en una conocida cadena de comida rápida dejó sin vida a un padre de siete hijos en la ciudad de Cincinnati, Estados Unidos. El crimen conmocionó a la comunidad local, luego de que se confirmara que el presunto asesino era un exempleado del mismo establecimiento.

El hecho se registró en una sucursal de Taco Bell, donde el gerente, identificado como Ryan Johnson, de 32 años, fue atacado a balazos mientras tomaba su descanso durante la noche del viernes 29 de agosto. De acuerdo con la policía de Cincinnati, el agresor, Jonathan Morris, de 21 años, habría planificado el ataque tras ser despedido del negocio un día antes.

El cuerpo de Johnson fue hallado en el estacionamiento del local con múltiples heridas de bala. Los servicios de emergencia confirmaron su muerte en el lugar, mientras que unidades de la Brigada de Homicidios y de Fugitivos iniciaron una intensa búsqueda que culminó con la detención de Morris el fin de semana siguiente.

Según las autoridades, el joven conocía los horarios y rutinas de su exjefe, lo que le permitió sorprenderlo cuando se encontraba solo. Aunque no se ha revelado el motivo de su despido, la fiscalía señaló que el ataque fue una reacción desmedida e inesperada.



Lugar donde ocurrió el crimen Foto:: redes sociales

El fiscal adjunto David Hickenlooper declaró que la familia del detenido está “devastada” por lo ocurrido y que Johnson únicamente intentaba ayudar a Morris antes de separarlo del cargo.

La tragedia ha dejado a siete menores sin su padre. Familiares y amigos de la víctima lo describieron como un hombre amable y comprometido con su trabajo.

“Ryan amaba su empleo y siempre tenía una sonrisa enorme. Era alguien que ayudaba a todos, incluso si eso significaba quitarse la camisa para dártela”, dijo su tía, Ebony Denton, en declaraciones al medio local WCPO 9 Cincinnati.