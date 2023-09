Exesposa de Luis Alberto Posada reveló infidelidades por parte del cantante: "Fueron innumerables"

Desde que se hizo público que el famoso cantante de música popular, Luis Alberto Posada , tiene un nuevo amor en su vida, la curiosidad y las especulaciones sobre el estado de su relación con Catalina Posada, su esposa durante los últimos 17 años, han estado en boca de todos.

Frente a una multitud de rumores que intentaban explicar su separación, Catalina Posada decidió romper su silencio y contar su verdad en una emotiva entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

“Había desacuerdos e ideas que no compartíamos. Tuvimos una relación, pero nunca revelé la razón detrás de nuestra separación. En esos momentos, él me llamaba en estado de ebriedad y me decía cosas que me herían, incluso me dedicaba canciones en medio de su confusión", reveló Catalina.

Alberto Posada y Katalina Posada Foto: Captura de La Red

La exesposa del cantante también compartió que, a pesar de los problemas, hizo todo lo posible por salvar su matrimonio, ya que se casaron con la intención de estar juntos para siempre y criaron a cuatro hijos juntos. Sin embargo, después de sus esfuerzos, Luis Alberto Posada solicitó un tiempo y dejó de comunicarse con ella.

Publicidad

"Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando descubrí evidencia concreta. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda", confesó Catalina.

En ese momento, Catalina afirmó que la actual novia de Luis Alberto Posada estaba al tanto de la relación extramatrimonial. "No me vengan con cuentos de que no sabía, ella sabía", enfatizó.

"A pesar de todo, siempre mantuve la esperanza. Sigo siendo su esposa, hasta el día de hoy no hemos formalizado nuestra separación", agregó.

Publicidad

Catalina Posada también reveló detalles dolorosos sobre la infidelidad de su esposo: "Hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio. Siempre tenía miedo cuando salía a beber", concluyó Catalina, dejando entrever el dolor y la traición que marcó el final de su matrimonio con el reconocido cantante de música popular.