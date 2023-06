Fabi Ou, creador de “San Valen, Valentín”, denunció que le destruyeron su local de empanadas

Este viernes, 30 de junio, el influencer y comerciante Fabi Ou, quien saltó a la fama en redes sociales por crear la divertida canción “San Valen, Valentín”, denunció que delincuentes entraron ilegalmente a su local de empanadas y destruyeron varias cosas materiales de valor.

“Hoy en la mañana me llamaron los vecinos de mi negocio y me avisan que me destruyeron el negocio, que me lo dañaron. Se metieron al local y me dañaron las tejas, me partieron una carpa e, incluso, me arrancaron un letrero que me costó casi un millón de pesos”, denunció Fabi Ou.

Según el influencer Fabi Ou, los delincuentes aprovecharon la soledad del local y la ausencia de la seguridad de la policía para llevarse y romperle varios artefactos de su local, cosa que lo pone en aprietos económicamente.

“Acabaron con mi negocio, se llevaron hasta los tubos reflectivos. Esta cuadra parece que nunca tuviera policías. No entiendo porque me hacen daño a mí si soy una persona que simplemente está tratando de salir adelante. Esto ya o es normal, yo solo digo que acá hay un dios que todo lo ve y esto no se va a quedar así”, afirmó Fabi Ou.

Asimismo, Fabi Ou aclaró que, ante estos hechos de vandalismo, se va a dirigir a la Fiscalía General de la Nación para interponer la respectiva denuncia.

“Me voy a dirigir a la Fiscalía para ver que podemos solucionar. Arriba hay un Dios que todo lo ve y esto me coge en un momento muy difícil porque yo he sacado prestado para mis negocios. Yo no tengo horita la plata para arreglar esto, no sé porque me pasan estas cosas, si son pruebas de la vida o qué”, explicó Gabi Ou.

Por otro lado, Fabi Ou les pidió a sus seguidores que lo ayuden comprando sus empanadas, de es amanera él podrá recuperar económicamente y podrá reparar los artefactos que le rompieron los delincuentes.

“Hay que seguir, veo a mis hijos y me motivo. Cosas como estas me dan rabia, hasta me hacen no querer volver, pero este punto es muy comercial y me conocer por acá. Todo en esta vida se paga y el que hizo esto lo va a pagar. Vamos a encontrar a la persona que hizo esto y la vamos a hacer pagar. Si alguien quiere apoyarme puede hacerlo comprándome empanadas en mi local, con eso me basta y me sobra”, concluyó Fabi Ou.

Vea completa la denuncia de Fabi Ou:

@fabiouoficial Me Destruyeron el Negocio, solo Digo una cosa arriba hay un Dios que todo lo ve y esto lo van a pagar! - los que me quieran apoyar comprándome en el perfil de Instagram les dejo mi numero ya que tiktok no deja ponerlo aqui Dirección Cra 9na 44-40 ♬ sonido original - Sanvalentin

