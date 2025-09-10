Falleció reconocido periodista de apenas 43 años que lideró importante revista

Luto en el periodismo en Latinoamérica, en especial para el mundo del entretenimiento y el espectáculo, pues se conoció que, lamentablemente, el reconocido periodista argentino Juan Ortelli falleció a la edad de 43 años tras una extensa carrera como vocero, en especial, de la escena del freestyle y rap en todo el continente, por causas naturales.

“Murió este fin de semana, a los 43 años, y nos dejó en shock, desolados. El Pity Álvarez decía que era un jedi. Yo lo voy a recordar como un periodista purasangre y un batallador de las grandes ligas. Descansá en paz, Juancho”, expresó su amigo y colega Pablo Ploktin, quien confirmó la noticia en redes sociales.

Su partida fue lamentada, incluso, por grandes referentes musicales como Duki, Paulo Londra, Bizarrap, entre otros, pues su aporte en la escena del rap y el freestyle ayudó a que estos y otros lograran llegar a lo más alto de sus carreras, esto durante su etapa en Rolling Stone.

“Su trabajo lo acercó al rap, al freestyle, a las subculturas urbanas y a la energía de una generación que encontró en él un aliado editorial. Siempre defendió la autenticidad y la crudeza de lo real. Por eso, más que un editor, fue un contador de historias que supo mirar hacia los márgenes y darles voz. Su partida deja un vacío enorme, pero también la certeza de que el periodismo puede ser tan apasionado y vivo como una canción”, expresó la reconocida revista.

Juan Ortelli // Foto: X @pabloplotkin

¿Quién era Juan Ortelli, un ícono del periodismo musical?

Argentino de nacimiento, Ortelli fue líder de una de las revistas de música más importantes en todo el mundo como ha sido Rolling Stone, pero en su voz fue el pionero del freestyle al ayudar y creer que los latinos también podían hacerlo.

“Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano. Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”, contó Pablo Ploktin.