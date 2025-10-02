Famoso actor de 'Rapidos y Furiosos' podría ser arrestado por un trágica muerte

Un accidente doméstico se convirtió en tragedia para el reconocido actor estadounidense Tyrese Gibson, de la reconocida saga de ‘Rápidos y Furiosos’, pues ahora enfrenta una orden de arresto luego de que una de sus mascotas le quitara la vida a una de las mascotas de sus vecinos en Atlanta, Georgia.

Según reveló Fox News, el actor ha estado frente a todo el proceso y “dando la cara” con la familia afectada por lo sucedido, sin embargo, su defensa manifestó que él no se encontraba en su casa en el momento que ocurrió este trágico accidente.

Tyrese Gibson // Foto: AFP

¿Qué hizo la mascota del actor Tyrese Gibson?

El hecho ocurrió el 18 de septiembre en Atlanta, Georgia, cuando los cuatro perros Cane Corso se escaparon y atacaron a Cavalier King Charles, un perrito de apenas 5 años, que perdió la vida por las fuertes lesiones que le ocasionaron los animales.

El perro fue asesinado y un vecino lo encontró cubierto de baba y varias heridas, demostrando que hubo un fuerte altercado hasta quitarle la vida.



“Era tan cariñoso. Es un poco travieso. Le encantaba salir... Y entonces, golpeaba la puerta con la pata y yo simplemente la abría y lo dejaba salir. Estaba bien entrenado. Tenía una cerca invisible, y aprendió a controlar los límites muy bien", dijo uno de los vecinos del actor, sorprendido por la noticia de la muerte del este tierno perro.

Perros de Tyrese Gibson // Foto: Departamento de Policía del Condado de Fulton

¿Qué pasará con el actor de ‘Rápidos y Furiosos’?

“En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades para abordar y resolver este asunto de forma responsable. El Sr. Gibson solicita privacidad y comprensión mientras este asunto se gestiona a través de los canales legales correspondientes”, dijo el abogado en el medio mencionado.

Pero la Policía local aseguró que “no coopera con la investigación”, pues se le informó de una orden de arresto y, hasta ahora, no se ha entregado y manifestó que no lo hará, por lo tanto, las autoridades no han tomado de buena forma esta postura del reconocido actor.

Asimismo, en su cuenta de Instagram se mostró afectado por la noticia y mostró un video en su casa en Los Ángeles, demostrando que “no se encuentra prófugo”, según su defensa, a la espera de que el caso avance antes de tomar una decisión de arresto.

“Cuatro días después del presunto ataque, la policía llegó a la casa de Gibson y le pidió que entregara los perros, pero el hombre de 46 años dijo que necesitaba unos días para resolver las cosas, a lo que el oficial dijo que si no entregaba inmediatamente los animales, se emitiría una orden de allanamiento y los perros serían confiscados”, dijeron las autoridades, agregando que “habría escapado” para no ser atrapado.