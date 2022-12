Famoso humorista Carlos Donoso tiene cáncer y pide ayuda por internet

¿Recuerda usted a Kini y a Lalo? Los icónicos personajes que tantas risas trajeron a los colombianos y personas de distintos países son creación del polifacético humorista Carlos Donoso, quien no está pasando por un buen momento y tiene complicaciones en su salud.

Según David Donoso, uno de los hijos del artista venezolano, su padre ha sido diagnosticado con cáncer y el tratamiento que requiere tiene un costo de U$27.000, unos 94 millones de pesos, por lo que necesitan del apoyo de sus fans y personas que deseen aportar para su recuperación.

En Twitter, se lanzó una recaudación, vía Go Fund Me, para que cualquier persona done dinero por la causa. También, según informó David, se planeó una jornada de entrevistas con el artista para recaudar los recursos necesarios.

Por décadas, Donoso fue un ícono del humor latinoamericano, tanto en televisión como en radio, así como en concursos y presentaciones privadas con sus personajes, llenos de humor negro y mucho sarcasmo.

Recientemente mi papá, el humorista Carlos Donoso fue diagnosticado con cáncer en los bronquios.



Entre sus hijos organizamos una recaudación de fondos y un programa de entrevistas para rescatar sus memorias.



Nos ayudaría mucho si pudieran compartir.https://t.co/XKlz0vcZSp — David Donoso (@DaveTheAsbestos) March 2, 2020

