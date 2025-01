Famoso streamer IShowSpeed en Cartagena fue atacado con harina y su reacción es polémica

"Histórico", fue el título que le pusieron varios creadores de contenido a la visita de IShowSpeed en Colombia, en especial enCartagena en donde dejó varios videos memorables. Pues muchos dicen que él es, tal vez, uno de los 'streamer' más grandes a nivel mundial, comparado con MrBeast y KaiCenat, quienes suman millones de reproducciones.

Pero la polémica llegó por un comentario del famoso estadounidense en una cancha de Cartagena, pues, allí, fue hostigado por un numeroso grupo de personas que empezaron a molestar y le lanzaron encima harina, él, de inmediato reaccionó y les preguntó a las personas: "What that fuck is this? What that fuck, nigga? Is it coke? Is that cocaine?", al relacionar este polvo blanco con la cocaína, palabras que molestaron a miles de personas por "la imagen de los extranjeros" por Colombia.

Tras la polémica pregunta, las personas en el sitio le empiezan a explicar a Speed que es harina, algo típico en Colombia a la hora de celebrar y que se echan entre amigos, que no era nada malo. Ahí su cara cambió y siguió molestando con todos y su invitado: Westcol, quien también fue criticado por ser parte del directo, pues, según algunos, "no es representación del país".

"No creo que hubiera sido personaje, creo que genuinamente se asustó"; "Un chiste de colombia y la cocaína, nunca antes visto"; "Un chiste de esos en Colombia, una falta de respeto"; "Una vez más la imagen que dejan otros", fueron algunos comentarios.

Pese los malos comentarios que recibió en redes sociales, las personas que estuvieron con él en Cartagena lo defendieron, en especial sus seguidores debido a que "nunca se portó mal con ellos". De hecho, en su directo por la capital de Bolívar, se ve cómo se toma foto con todas las personas, incluso, estuvo bailando champeta en una casa de un barrio popular y comió pollo frito en un local del sector.