Felipe Zuleta y su última experiencia con la marihuana: "Veía que me crecían las orejas como Dumbo"

A propósito de la aprobación del segundo debate de ocho en la Cámara sobre el proyecto de ley que regula el uso de cannabis recreativo en mayores de edad en Colombia, el panelista de Voz Populi Felipe Zuleta contó su última experiencia con la marihuana años atrás.

"A mí me aburrió (la marihuana) porque en un momento tuve una traba tremenda y empecé a ver que me crecían las orejas como Dumbo, eran rosadas y enormes", relató.

Publicidad

De hecho, el periodista expresó que no le gustaba después de fumar marihuana la sensación de comer cosas dulces, porque de esa manera subía de peso.

Zuleta, quien también recordó que en el libro 'Más allá de la familia presidencial' detalló que se fumó "todo el antiguo testamento" que le regaló su abuela paterna, opinó que ya es hora de dar un debate serio sobre la regulación de la marihuana.

"Debemos dar el debate sin doble moral, estamos perdiendo una fortuna. Otra cosa son las llamadas drogas duras, eso sí es un tema que requiere de la cooperación internacional", añadió.

Asimismo, indicó que se debe dejar a un lado el "tema moral" para regular el cannabis recreativo y, de esta manera, el Gobierno nacional podría recibir recursos económicos para cumplir las propuestas de campaña.

Publicidad

Felipe Zuleta fumó marihuana con Pacho Santos

Cuando Pacho Santos era vicepresidente en el mandato de Álvaro Uribe, el periodista publicó una columna de opinión sobre la marihuana en la que contaba que fumó con el político.

Publicidad

"Eso fue hace muchos años y el presidente le dijo "no se preocupe, que usted era joven". No hay que meterle mucho misterio a esa vaina. Aunque usted no crea es divertido", añadió Felipe Zuleta.

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo