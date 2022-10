“Mi caso es un testimonio, no una prueba científica; no soy adicto a la marihuana”: Daniel Carvalho

Una de las intervenciones que más resonó este miércoles en una de las sesiones de la Cámara de Representantes fue la de Daniel Carvalho, del Verde Oxígeno, quien defendió el proyecto de ley que busca despenalizar la comercialización y uso de cannabis o marihuana en adultos en el país, debate que avanza y ahora pasará al Senado.

En diálogo con Mañanas Blu, Carvalho dijo que desde hace años consume marihuana y no le ha hecho daño. Sin embargo, aclaró que su caso solo es un testimonio, más “no una prueba científica”, además, aseguró que no es adicto, pues “no necesita” consumirla diariamente.

“Ningún caso es una prueba científica de nada. Mi caso es un testimonio como muchos (…) Mantener este velo de tabú indiscutiblemente no nos ha ayudado a mejorar. Mi caso no es un ejemplo, no le estoy diciendo a la gente que consuma; a mí no me ha hecho daño porque me he informado sobre el consumo, no soy la prueba de nada”, comentó.

En ese sentido recalcó que prohibir el consumo de marihuana “no ha funcionado”, por lo que hay que buscar “otras alternativas” para que no se caiga en la ilegalidad al momento de buscar este tipo de plantas o drogas, según añadió el representante. Asimismo, insistió en no estigmatizar e informarse sobre el tema.

Es una historia de vida mi experiencia personal que sirve, en parte, para desestigmatizar el tema, porque desde pequeñitos nos dicen que el que es marihuanero es malo, que es ladrón o es un bandido y no es así, hay muchos casos, la mayoría de hecho, de personas que consumen marihuana y no tiene ningún problema con su vida (…) No estoy diciendo que no existan riesgos, los hay, así como en el consumo del aguardiente, de café, azúcar, porno o redes sociales aseveró.

Cabe recordar que en Colombia la marihuana para uso medicinal se legalizó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), así como el uso de cannabis industrial en alimentos, bebidas y textiles en febrero cuando el presidente era Iván Duque.

En esta ocasión la iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, logró en la Cámara 105 votos a favor y 33 en contra, algo que no había conseguido en las anteriores legislaturas.

Por su parte, el representante Luis Miguel López argumentó que aprobar este proyecto de ley sería “un mal” para el país, pues, según él, tiene consecuencias “sociales, psicológicas, de salud y laborales”.

"Dicen que el prohibicionismo no ha servido, pero nos ha faltado revisar. Para mí, que la marihuana fuera prohibida, de difícil acceso, sirvió para que no consumiera", afirmó López en Mañanas Blu.

