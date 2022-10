Congreso avanza en despenalización del uso del cannabis en Colombia

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes el proyecto que despenaliza la comercialización y uso de cannabis o marihuana en adultos, que ahora pasará a ser debatido por el Senado.

La iniciativa, presentada por el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, logró en la Cámara 105 votos a favor y 33 en contra, algo que no había logrado en las anteriores legislaturas, celebró el propio Losada.

"Espero que con esto podamos pasar los ochos debates" que se requieren para que el proyecto se convierta en ley, añadió el impulsor de la iniciativa, quien consideró que este paso está alineado con la política del presidente colombiano, Gustavo Petro, de "cambiar la política de drogas".

Una de las intervenciones más destacadas del debate de este martes, que se extendió por cinco horas, fue la del representante Daniel Carvalho, del partido Verde Oxígeno, quien aseguró que "la mata no mata" y reveló que consume marihuana desde hace años.

"A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley, ¿saben qué me ha hecho daño? La estigmatización, la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy", alegó el representante por Antioquia.

Este nuevo paso se da después de que Colombia legalizara la marihuana para uso medicinal durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y regulara el uso de cannabis industrial en alimentos, bebidas y textiles en febrero cuando el jefe del Ejecutivo era Iván Duque.

