Feria del Libro de Guadalajara finaliza este domingo, tras nueve días de eventos

El historietista mexicano Sixto Valencia, creador de históricos personajes como Memín Pinguín, fue homenajeado hoy en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara con el premio La Catrina, que reconoce a los mejores dibujantes del país.

"A lo largo de estos años como historietista siempre trabajé con el objeto de hacer bien las cosas, nunca ha sido mi misión trabajar para ser reconocido o premiado, pero cuando llegan estos momentos qué bien se siente uno, en verdad de Dios", dijo emocionado, al recoger el premio.

A sus ochenta años, el dibujante recordó que "todo comenzó como un juego" hace 75 años, cuando dibujaba con una púa de maguey, primero, y luego sobre la madera de una funeraria en la que trabajaba, "la continuación de las historias que leía".

"Nada me alejé del papel de los lápices y de los pinceles.. muchos fueron los intentos de parte de mi familia en desviarme de esa profesión que me apasionó y me sigue apasionando", contó.

Fue en 1963 cuando, junto con Yolanda Vargas Dulché, creó a uno de los personajes más entrañables de la cultura popular mexicana, el negrito Memín Pinguín, quien posteriormente le traería quebraderos de cabeza por los derechos de autor.

"He sido fundador y presidente de sociedades de dibujantes y en ese andar como autor y en calidad de presidente he pugnado por hacer respetar la ley de derechos de autor", contó hoy, y agregó "he tenido que luchar por mucho tiempo por el reconocimiento" de sus "títulos de derechos de autor".

"Me siento muy halagado y satisfecho cada vez que una persona se acerca a mí diciendo 'yo aprendí a leer porque quería saber qué decían sus monitos'. Y me honra decirles que sin pretensión he sido un promotor de la lectura de este país y de otros países en América Latina", agregó.

Pese a sus ocho décadas de vida, Valencia dijo hoy que espera que el fin de su existencia no le sorprenda "repentinamente", sin realizar un par de proyectos que ya tiene "bien avanzados".

"Pero si está escrito me daré por bien servido si algún día me recuerdan como un dibujante que brindó su arte para el sano entretenimiento de las familias de varias generaciones de América Latina y que aportó un gran legado cultural a su querido México", dijo.

Este premio, que representa a la célebre imagen de La Catrina creada por el dibujante José Guadalupe Posada, fue el cierre del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta que se celebró en el marco de esta FIL. EFE