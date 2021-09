Fotógrafa borró todas las fotos de la boda de una pareja porque la maltrataron

En redes sociales se vivió un hecho que llamó la atención de los internautas, pues una pareja decidió contratar a una amiga para que fuera la fotógrafa de su boda. Sin embargo, las fotos no quedaron como querían.

A través de una plataforma, la mujer narró que un amigo se iba a casar y buscaba economía para las fotos de su boda y la contactó, aunque su fuerte es la fotografía de perros, la mujer decidió ayudarlo y brindarle las fotos más económicas.

El día de la boda, la mujer hizo varios recorridos para tomar las mejores fotos de la boda, pero horas más tarde, sucedió un hecho que sacó de quicio a la fotógrafa y estalló en ira.

Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida, pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa, de hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa. Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber hecho aceptado este trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, por encima de 40 grados, y no había aire acondicionado Relató la mujer

Ante las difíciles circunstancias, la mujer le pidió al novio un descaso de 20 minutos, pero él se lo negó y la amenazó con que no le pagaría.

"Le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borro todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, finalizó la mujer.