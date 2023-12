Fredy Guarín denuncia que no lo dejan entrar a su casa en Montería: "No se debe irrespetar"

Nuevamente el nombre del exfutbolista Fredy Guarín vuelve a ser tendencia en redes sociales, pues este domingo, 24 de diciembre, de 2023, en un live en su cuenta de Instagram denunció que no lo dejaban entrar a su casa en Montería, por lo que decidió romper el silencio y dijo que “es un irrespeto” que no es justo.

“Simplemente quiero decir, antes de, que quiero cubrir o sentir mi personalidad. Estoy en Montería, como un día lo decidí, porque lo decidí y ya voy cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa. La casa que yo compré con mi propia plata, no me dejan entrar (…) A uno no se le trata así, me hago responsable de lo que llegue a pasar, doy nombres y les digo que a un hombre no se le trata así, porque un hombre ha sido muy bueno por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable por mis errores, pero no se irrespeta así”, manifestó Fredy Guarín en su directo.

Cabe recordar que Guarín ha tenido tres esposas con las cuales, al parecer, no ha terminado muy bien. La última fue Pauleth Pastrana con quien llegó a vivir en Montería, quien sería la que al parecer no lo está dejando ingresar a su hogar en la capital de Córdoba.

“Mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de que la gentuza se aproveche de las debilidades”, agregó el exfutbolista.

Publicidad

Si bien la situación alertó a los seguidores del exfutbolista, algunos señalaron que vieron a Fredy Guarín un poco subido en tragos, hecho que se alcanza a notar durante el video por su forma de hablar.

Pese al mal momento que vive el puerto boyacense, su legado deportivo seguirá siempre en la memoria de los colombianos. Pues jugó Champions League con el Inter de Milán e incluso jugó en varias ocasiones con la Selección Colombia; sin embargo, algunos lamentan que este panorama borre su huella en la historia deportiva.

Le puede interesar