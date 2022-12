Fue muy cruel estar en UCI: sobreviviente de explosión en Tasajera

"Fue muy cruel estar en UCI", fueron las palabras de Aldair Álvarez a Noticias Caracol al ser dado de alta de una clínica en Bogotá el pasado jueves, luego de haber superado las graves quemaduras que sufrió a causa de la explosión de un camión cisterna en Tasajera, Magdalena.

Aldair es uno de los pocos sobrevivientes de esta tragedia que se ha llevado la vida de 41 personas hasta este viernes, muchas de ellas, amigos y conocidos de él.

¿Qué pasó ese dia?

"Ese día yo estaba en mi casa y me dijeron, Aldair, hay un accidente y están regalando gasolina. Yo estaba sin hacer nada, no quería ir, pero después dije, voy a ir, cuando voy llegando a ese carro nos prendemos toditos. Al verme en llamas yo corro, salgo prendido, pero me apague enseguida y cuando vi a mi hermano quemado lo abrazaba, pero aquí estoy", relató Aldair, quien dijo que le pidió ayuda al conductor de una camioneta para que lo llevara a él, a su hermano y a un grupo de personas al hospital.

Sobre sus compañeros de UCI en Bogotá,

Aldair dijo que tuvo la oportunidad de hablar con uno de ellos.

"Yo hablé con uno de ellos y se encuentra bien. Esto fue una prueba que Dios nos puso y a lucharla. Mi hermano se encuentra bien Gracias a Dios, está hospitalizado en Barranquilla", contó Aldair.

Experiencia de vida

Aldair reflexionó a raíz de lo sucedido y manifestó que este accidente le dejó una gran experiencia para su vida.

"Esto es una experiencia, yo por mi parte más nunca voy a un accidente de esos y siempre les diré a mis amigos que no lo hagan, les estaré recordando lo que me pasó. Le mando un saludo a todos mis amigos en el cielo", finalizó Aldair.

Escuche el relato completo aquí:

“Es muy duro estar en la UCI. Espero que no vuelva a pasar”: sobreviviente a explosión en Tasajera fue dado de alta y cuenta lo que vivió - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/PyCVzcHqyl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 17, 2020

