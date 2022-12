"Nunca pensé que ese día marcaría mi vida", fueron las desgarradoras palabras de una patrullera de la Policía Nacional que fue abusada durante las protestas del pasado jueves 29 de abril en el sector de Puerto Rellena en Cali.

A las 10:00 de la mañana de ese 29 de abril la jornada se empezó a tornar oscura, según relató la oficial en un video, revelado por la Policía.

Publicidad

"La multitud estaba enfurecida, empezaron a buscar palos, rocas y empezamos a lanzarlas al CAI. Empecé a ver cómo la gente, con rencor en sus ojos, incineraba el lugar", dijo.

Lo más grave de todo, según dijo, fue que los manifestantes, al percatarse que había una mujer en el CAI, arremetieron contra ella.

"Empezaron a decirse entre ellos que había una mujer y decían, sáquenla. Al compañero que me estaba protegiendo lo golpearon y me sacaron. Me sostuve del lado de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Sin piedad empezaron a golpearme, a insultarme. Uno de ellos se me sube encima, me despoja de mi uniforme y me empieza a tocar, a golpear, a besar, a tocar mis partes íntimas", dijo con voz entrecortada la oficial.

"Fueron los minutos más largos y amargos de mi vida", indicó.

Publicidad

La patrullera logró salir del lugar y mientras caminaba el conductor de un carro la socorrió.

Por este hecho fue interpuesta una denuncia penal por Fiscalía General de la Nación ; la seccional de Cali adelanta las investigaciones pertinentes, mientras que la Subdirección de Sanidad de la Policía Nacional asumió el acompañamiento psicológico y jurídico de la patrullera.

Publicidad



Escuche aquí el testimonio completo: