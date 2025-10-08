Fuerte enfrentamiento en redes entre viuda de Martin Elías e hija de Diomedes: "Deja de ser payasa"

Sigue la polémica entre la viuda del cantante Martin Elías, Dayana Jaimes, y una de las hijas de Diomedes Diaz, Betsy Liliana Díaz. Esta vez, la hija del ‘Cacique‘ de la Junta hizo público unos audios recibidos por Jaimes vía WhatsApp la noche del pasado martes.

Esto, a raíz de varios comentarios en redes sociales de algunos usuarios por el supuesto caso de infidelidad del exesposo de Lily junto a Dayana Jaimes.

Lily Díaz decidió publicar a través de historias en sus redes sociales la situación, rompiendo el silencio por primera vez. Díaz sacó a la luz audios y en estos mensajes de voz, Jaimes se defiende, pero también lanza frases ofensivas contra la hija del ‘Cacique‘.

"Duélale a quien le duela siempre seré la viuda de Martin Elías y tú eres la que te dejaron por una moza, esa vas a ser tú. Deja de ser tan payasa", fueron algunas de las palabras que recibió Lily via WhatsApp.

Ante esto, Evelio Escorcia se pronunció en redes y rechazó lo hecho por Dayana Jaimes.

"Aceptaré todo en la vida menos que se metan con la mamá de mis hijos y mis hijos", escribió.



Dayana Jaimes ha respondido a la exposición de los audios

En su defensa, Jaimes argumenta que se ganó la "rabia" y el "odio" de Lily Díaz y niega rotundamente haberse inmiscuido en el matrimonio de Lily Díaz, señalando que la hija del Cacique "lo sabe muy bien".

Jaimes afirma que Lily Díaz "conoce a la persona que realmente lo hizo", e incluso, señala que fruto de esa relación de interferencia matrimonial "nació un hijo".

Asimismo, Dayana Jaimes anunció que interpondrá una denuncia contra Lily Díaz por la publicación de sus datos personales.

