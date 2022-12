¿Furiosa? Verónica Orozco se molestó porque en la calle le dijeron groserías

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante Verónica Orozco denunció que fue agredida verbalmente por un hombre quien le gritó “vieja hiju***”, mientras ella pasaba la calle.



“Les quiero contar que hoy la gente está un poquito agresiva al volante. Un tipo pasó en una moto y me dijo vieja hijuepu**, no me gustó. ¿Vieja?”, dijo Orozco.



Al parecer, Orozco se tomó lo sucedido con gracia al hacer creer que no le molestó la grosería sino el hecho de que la llamaran “vieja”. El video ya cuenta con más de 84.000 visualizaciones.