‘Gaira Café’ me da la posibilidad de hacer lo que me gusta: Guillermo Vives

Guillermo Vives habló en Mesa Blu sobre sus pasiones, una de ellas la cocina, la cual lo llevó a crear ‘Gaira Café’, un famoso restaurante – bar ubicado en la Carrera 13 con 96, donde el actual presentador de televisión tiene la posibilidad de “hacer lo que me gusta que es cocinar, cantar, actuar”.

La historia de Gaira, cuenta Vives, es “interesante” porque después de un viaje que realizó a Nueva York, regresó a su casa y se encontró con que estaban remodelando el barrio y tumbando viviendas para crear oficinas. Al ver que no había suficientes restaurantes en la zona y los pocos ofrecían almuerzos ejecutivos que en su opinión eran “una porquería”, pensó que él podía ofrecer mejores platos por el mismo precio, y así nació su restaurante.

“Le dije a mi madre que me prestara el garaje para montar un restaurante, me dijo si vas a hacer un restaurante agarra la cocina porque yo no vuelvo a cocinar. Mi mamá feliz, le cambió la vida porque siempre estuvo de la mano conmigo. Y luego empezaron a llegar amigos y músicos”, contó Vives.

Afirmó que para él los negocios más difíciles del mundo son lo que están relacionados con servicios y por eso quiere brindarle a los que visitan Gaira la mejor atención porque “en la comida hay que sorprender con calidad y sabor”, y destacó además que "cocinar es una pasión y me gusta saber que lo estoy comiendo me lo estoy preparando".