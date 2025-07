Galaxia en sus ojos: este es el búho que ha conquistado las redes por su mirada

Se trata de Zeus, un pequeño búho ciego que vive en el refugio Wildlife Learning Center en California, y el cual se volvió viral nuevamente en redes sociales gracias a sus impactantes ojos, que parecen contener galaxias, algo poco común en esta especie.

Cabe destacar que este inusual búho, fue encontrado en 2012 tras chocar contra una vivienda y sufrir graves lesiones oculares, las cuales lo dejaron ciego, pero no le quitaron la particularidad de sus ojos.

Un oftalmólogo determinó que Zeus conserva solo el 10 % de visión y que las manchas blancas en sus ojos, similares a estrellas, fueron causadas por coágulos tras el impacto. Aunque no siente dolor, no puede ser liberado en su hábitat natural y permanece bajo cuidados permanentes, pues su estado no le permitiría vivir o defenderse en otro entorno donde no esté supervidasado.

El nombre elegido para el tierno búho fue Zeus, esto por su apariencia celestial y en homenaje al dios griego del cielo. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de resiliencia y belleza en la adversidad, así como en uno de los animales más queridos del refugio.

Además, Zeus es también embajador de educación ambiental, participando en actividades con niños y visitantes. Su historia sensibiliza sobre la importancia de proteger a la fauna silvestre herida y ha sido compartida por miles en Estados Unidos y el mundo.

El aspecto de sus ojos que parecen una galaxia ha logrado conquistar las redes sociales, pues no resulta común casos como estos. Además, en imágenes compartidas del animal le han dado la vuelta a las redes sociales.

Cuenta también con un gran número de comentarios de internautas donde se pueden leer frases como: "Es mágico", "Hermoso", "La galaxia está en el cinturón de Orión", "Qué belleza", "El búho cósmico", "Son perfectos", "Divino", "Qué tierno", "Mi favorito por siempre".