Críticas a reconocido doctor por meterse con el tamal tolimense, ¿qué m&eR&% es esto?

Una nueva controversia rodea a Jorge Enrique Bayter, conocido como el doctor Bayter, quien en un video difundido en redes sociales descalificó al tamal tolimense, uno de los platos más representativos del centro de Colombia, calificándolo como una "mierda". Sus declaraciones generaron una oleada de críticas en su contra, particularmente desde la región del Tolima, donde el tamal es considerado un símbolo cultural y gastronómico.

En el video, Bayter, conocido por su estilo provocador y opiniones polémicas sobre alimentación, realizó un análisis detallado y despectivo del contenido del tamal tolimense. “El arroz es un carbohidrato que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que no tiene aminoácidos, que no tiene ni mierda, pero no el pastel que tú dices que es sanador”, afirmó. A lo largo de su monólogo, Bayter desmenuzó cada uno de los ingredientes del plato, desde el arroz, las papas y los garbanzos, hasta la masa de harina y el pollo, enfatizando su percepción negativa.

“Miren lo que tiene de arroz, miren lo que tiene de arroz”, repetía mientras mostraba el tamal en cámara. Luego añadió: “Y al final queda un burrito de pollo. ¿Un hueso? ¿Qué mierda es esto? Y después te dicen que, como es natural y está envuelto en una hoja de bijao, ¿esto te lo dio Dios? No te lo dio Dios”.

Zanahoria en el tamal// Foto: Blu Radio

Las declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente entre los defensores del patrimonio cultural y gastronómico de la región. El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro, expresó su indignación a través de las redes sociales, defendiendo la importancia del tamal tolimense como símbolo de la identidad regional y sustento económico para muchas familias.

“Señor doctor Bayter, el tamal tolimense no es una ‘mierda’, es una comida típica ancestral que reúne historia y desarrollo cultural. Además, es el sustento de miles de familias que viven de la industria del tamal. El tamal tolimense ha sido catalogado como el mejor tamal del mundo”, escribió Castro en respuesta a las declaraciones del médico.

Trino Alex Castro sobre el doctor Bayter. Foto: cuenta X @4ALEXCASTRO.

El funcionario también cuestionó el estilo del doctor Bayter, señalando que su búsqueda de atención mediática no justifica un ataque tan despectivo hacia una tradición cultural.

Entendemos sus formas, su estilo, en esta nueva cultura de mercado que busca imponer criterios alimenticios, que busca likes o figuración mediática, pero eso no significa que pueda maltratar, maldecir nuestra historia y nuestra cultura gastronómica dijo el funcionario.

Por último, Castro subrayó el compromiso de la región en defender su patrimonio cultural y gastronómico. “Vamos a defender con dignidad y orgullo nuestra identidad cultural y gastronómica, nuestros saberes y sabores. No vamos a permitir que usted nos trate de manera tan indigna ni que juegue con el sustento económico y social de miles de familias del Tolima”.

El tamal tolimense, una mezcla de arroz, carne, vegetales y masa envuelta en hojas de bijao, no solo es un plato tradicional, sino también un símbolo de identidad para sus habitantes, lo que explica el rechazo masivo a las declaraciones de Bayter. Por ahora, el médico no ha respondido a las críticas.