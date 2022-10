Desde pequeño descubrí que el humor era una manera de ser alguien: Eduardo Arias

El periodista Eduardo Arias Villa fue el invitado de lujo de este sábado a En Blanco y Negro para hablar sobre lo que ha sido su carrera marcada por el humor político, sus anécdotas y sus letras.



“Soy el defensor del televidente de Señal Colombia, suena raro porque el canal es público y cultural, y rara vez llegan quejas. Tal parece que los televidentes están conformes con la programación”, señaló.



Arias sostuvo que su infancia fue bastante extraña ya que en su casa no había ni televisor ni radio, solamente un tocadiscos con discos de música clásica.



“Mi padre es un melómano consumado y escucha solamente música clásica, por lo que crecí escuchándola”, dijo.



Comentó que en ocasiones iba donde sus amigos a escuchar los partidos de fútbol, especialmente de su querido Independiente Santa Fe.



Agregó que siempre ha sido una persona bastante tímida, por lo que el humor se convirtió en su primera arma para vencerla.



“Descubrí que el humor era una manera de ser alguien, entonces era el chistoso del colegio y así ocultaba mi timidez”, puntualizó.



Dijo que su padre es también muy tímido y poco expresivo. “Crecí en una familia de personas que físicamente no se miran, no se tocan, no se abrazan”.



Jaime Garzón



Frente a Jaime garzón, Arias dijo que el personaje que realmente lo catapultó fue ‘Heriberto’.



“Pienso que Jaime Garzón le llegó al país a través de ‘Heriberto de la Calle’, porque este personaje dejó de ser ficción y empezó a ser realidad.





Su presente



Sostuvo que el humor ha sido parte de su vida. “El humor funciona cuando la persona sabe de lo que se le está hablando”, dijo.



Finalmente, el comunicador comentó que su familia es el motor de su vida y el humor su estilo de ser periodísticamente.



