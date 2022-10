“Eras una niña y nada te salía bien”: Yeferson Cossio es critiacado por mensaje a su ex Jenn Muriel

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más polémicos del país y quien recientemente se mudó a vivir a Japón, nuevamente causó controversia en redes sociales después de publicar un mensaje para su exnovia Jenn Muriel.

La expareja estuvo junta por más de 10 años, hasta que ambos decidieron ponerle fin, decisión que recibió miles de mensajes por parte de los seguidores de los dos creadores de contenido.

Cada uno de los dos continuó compartiendo su vida por sus redes a los internautas: por un lado, Cossio ha contado distintas anécdotas en su nueva experiencia de vida en el país nipón, mientras que Muriel, quien es también modelo, ha continuado con las labores sociales que realizaba desde que estaba con el paisa.

Esta semana, la creadora de contenido fue reconocida por el Congreso de la República: “Es un honor muy especial. Hoy, me condecoraron con la cinta presidencial honor de excelencia”, detalló en sus redes.

Por lo que, por querer sorprenderla y acompañarla en ese día tan especial, Cossio viajó desde Japón hasta el Congreso. El influenciador compartió un video en su perfil de Instagram en el que se ve cómo Muriel queda anonadada al ver a su expareja en el recinto.

Como era de esperarse, la publicación recibió miles de comentarios tanto de quienes aplauden el mensaje de Cossio, como de quienes lo condenan, critican y tildan de “narcisista” y “machista”.

¿Qué dice el polémico mensaje?

Son varias frases las que son criticadas por cientos de internautas en redes sobre el papel y comportamiento del antioqueño con respecto a su expareja.

Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora? ¡eres toda una mujer! ¿cuánto has crecido? Solo puedo pensar en todo lo que te enseñé, ¡ahora tú eres quien debería enseñarme a mí! dice un párrafo

Por lo que una cuenta de esa red social, identificada como 'Secretos de brujas' decidió analizar el mensaje, según su criterio, y a ese mismo párrafo lo señaló y puso que lo “que quiso decir (Cossio)” fue que "Antes no eras nada y ahora todo lo que estás logrando es gracias a mí. Sin mí no serías nada, porque con el vació emocional que te dejó tu padre (del cual yo me sigo aprovechando) no hubieras llegado a ninguna parte y eso te tiene que dejar marcada de por vida".

Leí esto sobre lo de Yeferson Cossio y Jenn Muriel y me dejo pensando muchas cosas... que fuerte! pic.twitter.com/4PZAHwA8ZB — Laura Pabon (@LauraPbn10) October 6, 2022

Lo cierto es que Muriel respondió a la publicación de Cossio, le agradeció por acompañarla en ese momento y afirmó que el deseo mutuo de verse triunfar ambos es mutuo.

