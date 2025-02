Jorge Alfredo Vargas le dice adiós a un gran amigo que murió: "Cuántos momentos compartidos"

A través de sus redes sociales el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas , lamentó el fallecimiento de uno de sus amigos más cercanos.

Con un emotivo mensaje el locutor de Voz Populi dio el último adiós a Juan Rodríguez Ortiz, un empresario, cofundador de la constructora Escalar.

"Cuando un amigo se va… Y qué grande y buen amigo y generoso que fuiste Juanito… Cuántos momentos compartidos y cuántos recuerdos y enseñanzas que hoy quedan en el corazón arrugado”.

Con la canción titulada 'Cuando un amigo se va', de Alberto Cortez , y una foto a blanco y negro donde los dos se ven sonrientes, el periodista rindió un homenaje su amigo, que falleció el pasado domingo 2 de febrero.

“Vuela alto mi Juan! Dios y la virgencita te reciben y aquí nos darán la fortaleza para seguir y consentir a nuestra María y la familia", escribió en la publicación.

Su esposa y presentadora Ínes María Sabaraín, también expresó su dolor por la pérdida. A través de sus historias compartió recuerdos con el difunto y dejó un mensaje: "Siempre en mi corazón".

Figuras del entretenimiento como Catalina Gómez, Carolina Cruz y Camilo Cifuentes, se solidarizaron y dejaron su mensaje de condolencias.

"Juan, un ser extraordinario, qué tristeza su partida", dijo Andrea Serna .

La publicación, que hace un llamado a valorar y disfrutar en vida de los seres queridos, ya alcanza más de 6.000 interacciones en Instagram.

El carisma y actitud deJorge Alfredo han hecho que se convierta en una de las personas más queridas de Colombia, incluso en ocasiones anteriores sus compañeros han hablado de su gran corazón, por eso cientos de personas se solidarizaron y enviaron fuerza.

¿Jorge Alfredo Vargas le salvó la vida a este famoso actor? Desgarradora confesión

Yo pensé que era agotamiento, estrés yo qué sé todas esas vainas que le dan a uno ahora. Si no hay una persona que le dice a uno no lo hace y Jorge Alfredo me dijo mire vaya a la clínica que le hagan algo porque usted muy mal y le dije no hay necesidad y respondió vaya ya”, dijo el actor colombiano Santiago Rodríguez.

Siguiendo el consejo de su amigo, Rodríguez decidió consultar a un médico. Tras someterse a varios exámenes, recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: leucemia , un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Este hallazgo marcó el inicio de una dura lucha.

En 2020 anunció que había vencido la enfermedad, gracias a un tratamiento riguroso que incluyó un trasplante de médula, y agradeció profundamente a su amigo, ya que gracias al diagnostico oportuno pudo salir adelante.