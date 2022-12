Siga estos consejos para aprender a manejar una discusión en pareja

Las entaconadas dieron algunos consejos para que las parejas aprendan a manejar una discusión y no caigan en errores que puedan significar el fin de la relación.

Vea también ¡Atención mujeres! Estas son 10 características de un caballero

Publicidad

-No tener miedo a las discusiones: las parejas que no discuten pueden tener mayores probabilidades de separarse. Es importante que puedan expresar sus diferencias y no caer en el error de guardarse las incomodidades para no herir susceptibilidades.

-Ataque el tema, no a su pareja: es importante identificar el motivo de la discusión y hacer énfasis en este para solucionarlo.

-No sacar el archivo de discusiones: las peleas pasadas deben quedar en olvido. Cada problema debe solucionarse en su momento.

-No guardarse las molestias: las parejas que suelen esconder sus incomodidades y explotar en una discusión caen en un error. Es mejor hablar de cualquier problema a tiempo y darle solución.

Publicidad

-Identificar lo que le molesta: las inseguridades pueden jugarle una mala pasada si no sabe expresar sus sentimientos y manifestar lo que realmente le molesta.

-No tratar de minimizar los problemas: si su pareja manifiesta una inconformidad no debe restarle valor con frases como “otra vez con tonterías”.

Publicidad

-No guardar silencio: es indispensable manifestar sus emociones y no victimizarse. Evite responder “nada” si algo realmente le molesta. Los problemas deben afrontarse.

-Debe ser claro en expresar lo que quiere: no debe sentir temor de decir “yo quiero”, “yo necesito”.

-Identificar el momento más adecuado para hablar: es indispensable estar atento al momento del día en que su pareja es más receptiva para poder discutir.

-Saber parar una discusión: si se sube el tono de voz es momento de frenar la discusión y así evitar males mayores solo por orgullo.

Publicidad

Escuche el audio completo