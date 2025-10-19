Giro en caso de famosa modelo que fue encontrada muerta en apartamento; estaba embarazada

Una nueva audiencia judicial en Los Ángeles, California, reveló estremecedores detalles sobre el homicidio de la modelo Maleesa Mooney, quien fue hallada sin vida dentro del refrigerador de su apartamento en septiembre de 2023. La víctima, de 31 años, tenía dos meses de embarazo al momento del crimen.

El principal sospechoso es Magnus Humphrey, de 43 años, quien mantenía una breve relación sentimental con la modelo. De acuerdo con los fiscales, ambos se conocieron días antes del asesinato y convivieron durante cinco días. Sin embargo, testigos aseguran que el vínculo se tornó rápidamente posesivo y peligroso.

Magnus Humphrey Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin

Kiersten Dossett, amiga cercana de la víctima, declaró ante el tribunal que Humphrey se mostraba obsesionado con Mooney y llegó a decir: “Esa es mi chica, es mi mujer”. Incluso, aseguró que planeaba casarse con ella tras presentarla a su familia durante una reunión.



Hallazgo del cuerpo

El 12 de septiembre de 2023, la Policía de Los Ángeles acudió al apartamento de Mooney luego de que familiares reportaran no tener noticias suyas. Al ingresar, los agentes encontraron su cuerpo dentro del refrigerador, atado con cables eléctricos y la tela de un vestido, además de tener una prenda de ropa en la boca.

Peritos forenses informaron que la modelo presentaba signos evidentes de violencia extrema, con múltiples moretones y mechones de cabello arrancados. El médico forense Brice Hunt determinó que la causa de la muerte fue “violencia homicida”, probablemente por asfixia.



Aunque las autoridades aún no han establecido con certeza el motivo del ataque, la fiscal adjunta Antonella Nistorescu indicó que podría haberse originado por una disputa relacionada con dinero.

Magnus Humphrey permanece bajo custodia mientras avanza el juicio en su contra. La Fiscalía busca esclarecer si Maleesa Mooney aún estaba con vida cuando fue colocada en el refrigerador, un detalle que podría agravar los cargos por homicidio.