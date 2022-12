Greeicy Rendón reveló que fue víctima de acoso sexual por parte de actor

En entrevista con el programa ‘Se dice de mi’ , la actriz y cantante Greeicy Rendón confesó haber sido víctima de acoso sexual por parte de un actor, quien le envió fotos “obscenas”.



“Tenía 21, 22 años, estaba en una producción. Él se consiguió mi número, era lo más querido del mundo, una persona normal. De repente, me empiezan a llegar fotos al celular, fotos muy obscenas. Él no me dejaba en paz”, contó Greeicy, quien dijo que no se atrevió a denunciar ni hacer público el hecho por miedo, pues el actor se hospedaba en el mismo hotel y creía que en cualquier momento podía hacerle daño.



Rendón afirmó que el suceso le produjo, incluso, pena y culpabilidad así no lo fuera. “Es como esa pena, como que decía ‘¿A quién le cuento esto?’ No sé si lo vayan a tomar bien. Uno se siente culpable, así no deba nada”.