"Ha sido muy duro para toda la familia": Lorelei Tarón confirmó que perdió su quinto hijo con Falcao

Una triste noticia compartió Lorelei Tarón a través de sus redes sociales. La cantante contó que perdió el quinto hijo que esperaba con su esposo Falcao García meses atrás.

La argentina reveló el duro momento que pasó con su familia al responder varias preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram. Una de las inquietudes decía si la pareja quería otro hijo.

Vale recordar que Lorelei y Falcao tienen tres niñas (Dominique, Desirée y Annette) y el pequeño Jedidiah , el último bebé en llegar a la familia, en el año 2020.

La cantante detalló que el hijo que esperaba tenía 11 semanas, lo querían mucho, pero lo perdió meses atrás, sin ahondar en las causas de ese lamentable suceso.

“Este era nuestro quinto bebé, aquí tenía 11 semanas. Si lo queríamos mucho, pero no pudo ser. Lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas”, escribió en una historia de Instagram.

En estos días, Lorelei, Falcao y sus hijos se encuentran de vacaciones y mientras llegan a su nuevo destino para descansar decidieron contestar un par de preguntas. De hecho, otra de las inquietudes que respondió la argentina era si tenía una “vida perfecta”.

“No creo que haya nada perfecto en la vida. Solo Dios. Y lo que creo es que puedes tener paz, amor, aún en medio de los peores momentos. Las circunstancias no cambian lo que sientas adentro tuyo cuando estás sano interiormente. Puedes tener todo en la vida, pero no tener paz o amor, ¿lo entiendes? Tu interior determina lo que hagas en tu vida y cómo decides vivir”, señaló Lorelei Tarón.

Respuesta Lorelei Tarón Foto: captura de pantalla @loreleitaron

