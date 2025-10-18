Hallan muerto a reconocido tiktoker; su esposa encontró el cuerpo en un sillón

El influencer Steve Bridges, reconocido por sus divertidos personajes en TikTok, falleció a los 41 años, según confirmó su esposa, Chelsey Bridges, a través de un emotivo video publicado en las redes sociales del creador.

Chelsey relató que encontró a su esposo sin vida en un sillón de su casa, explicando que Steve murió “pacíficamente mientras dormía” el pasado 15 de octubre. Aunque hasta el momento no se han revelado las causas del deceso, la noticia generó una oleada de mensajes de tristeza y condolencias por parte de millones de seguidores y compañeros creadores de contenido.

Steve Bridges se había consolidado como una de las voces más queridas del humor digital. En TikTok, sus videos de comedia con personajes caricaturescos y situaciones cotidianas acumulaban millones de visualizaciones. Su estilo lo convirtió en un referente del entretenimiento familiar.

El imitador político estadounidense fallecido en 2012, este Steve Bridges se labró un nombre propio en la era digital, destacando por su creatividad y capacidad para conectar con un público diverso.



El emotivo mensaje de su esposa

En el video donde dio a conocer la noticia, Chelsey Bridges, quien también aparecía en algunos de sus sketches, dedicó unas palabras llenas de amor y gratitud hacia su esposo.

“Lo que veían en línea eran solo los personajes que él creaba. En realidad, él era lo opuesto a todos ellos: el padre más atento, el mejor esposo, el hombre más grande y dulce”, expresó entre lágrimas.

La pareja llevaba 16 años de matrimonio y tenía tres hijos. Chelsey también agradeció a los seguidores por el apoyo constante que permitió a Steve cumplir su sueño de hacer reír a la gente. “Gracias a ustedes, internet, él pudo vivir su sueño. Estoy muy agradecida de que haya podido hacerlo”, añadió.