Hay tecnología más avanzada que la nuestra: exjefe de programa de ovnis del Pentágono

El exdirector del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Departamento de Defensa de Estados Unidos Luis Elizondo no duda de que existe, en algún lugar del universo, tecnología mucho más avanzada que la de los humanos.

Lo dijo en una entrevista con Infobae.com , en la que habló de los desconocidos fenómenos en los cielos, como los de los ovnis que captaron varias aeronaves en Estados Unidos, en 2004 y 2015, y que quedaron registrados en videos, que el Pentágono confirmó su autenticidad.

Para Elizondo, que renunció en 2017 a su cargo, hay fenómenos que son reales, que ocurren en todo el planeta y son una prueba de que existe algo más avanzado que nosotros.

“Comprendimos que estos fenómenos son reales y que son cosas reales que vuelan en nuestros cielos y que tienen tecnología mucho más avanzada que la nuestra, y no podamos hacer nada al respecto. Pueden volar sin impedimentos por nuestro espacio aéreo o controlar el espacio aéreo civil y militar y no podemos hacer nada. Además, la conclusión a la que arribamos es que se trata de un fenómeno global, no ocurre sólo en Estados Unidos, y por eso creo que tenemos que trabajar mejor con nuestros pares en Latinoamérica, en Europa, en Asia y alrededor del mundo, porque ésta es una problemática que afecta a la misma humanidad. No pertenece a una sola institución o religión o gobierno, sino a todos los que habitamos en este planeta”, dijo a Infobae.

Sobre su programa de televisión, denominado “No identificado”, Elizondo manifestó que decidió lanzarlo al aire porque quiere generara una conversación en los ciudadanos estadounidenses sobre un problema real, de seguridad nacional y que nos afecta a todos.

“En América somos todos americanos, ya sea Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica, y estamos todos unidos por la misma masa continental. Por eso deberíamos trabajar juntos para poder descifrar este problema de forma colectiva”, dijo.

Añadió que existe miedo en las autoridades norteamericanas ante estos fenómenos inexplicables, entre otras cosas, porque hay un cierto temor a perder el poder, pero añadió: “Llegamos a un lugar en el que la evidencia es innegable”.

En ese sentido, dijo que los tres videos de “fenómenos aéreos inexplicables”, confirmados por el Pentágono, son la prueba de ello.

“Y ahora se corre el riesgo de que si se la continúa negando, eso se convertirá en un riesgo mayor que aceptar el hecho de que es real. Porque ahora que sabemos que tenemos la evidencia empírica de que estos fenómenos son reales, entonces tenemos la obligación moral de ocuparnos, y cuánto más tiempo lo negamos y sumergimos la cabeza en la arena, más gente reclamará que el Gobierno haga algo al respecto. Entonces tiene que ver con la presión del pueblo estadounidense hacia el Gobierno, dentro del Congreso y el Poder Ejecutivo porque queremos que se haga algo. Y ahora hay un reconocimiento del Gobierno de que estos fenómenos son reales”, dijo.

