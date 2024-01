“Hay una delgada línea entre el humor y la agresión verbal”: programador neurolingüístico

El humor y la comedia pueden ser utilizados en las relaciones sociales en diferentes situaciones divertidas, irónicas o incómodas. Para entender más de estas interacciones y el doble filo del humor en la sociedad estuvo, en En Blu Jeans el maestro en programación neurolingüística Carlos Maldonado.

“Mucha gente cree estar programada para intentar cambiar a otras personas. Entonces las puede intentar cambiar a través del humor, pero es tan flojo que termina convirtiéndose en lo que literalmente sería el payaso. Y eso que al payaso también le estamos dando muy duro, podría convertirlo en ese payaso que a nadie le gusta”, afirmó.

Expresó su preocupación por la trivialización del humor, el cual es “fundamental para el aprendizaje y la comunicación efectiva”, señalando la diferencia entre hacer reír con conocimiento y caer en la superficialidad del “chiste tonto”.

“La comunicación de uno en la forma en la que uno lo hace no quiere decir que no puede hacer chistes o tener humor. De hecho, en términos de aprendizaje, el humor es fundamental para que el cerebro aprenda cosas, pero no el chiste tonto”, indicó.

Hizo hincapié en cómo la programación mental puede llevar a las personas a adoptar roles cómicos sin verdadera intención de aportar conocimiento o diversión inteligente .

“Entonces uno tiene que ser objetivo en saber en qué momento utiliza el humor y cómo utiliza el humor. Si ese humor es para diversión, vale la pena usarlo. Pero si ese humor está dentro de un proceso de aprendizaje, el cerebro no va a tomar esa información”, mencionó.

La discusión también abordó cómo el humor, correctamente utilizado, puede ser fundamental para el aprendizaje y la comunicación efectiva, pero no debería basarse en la ridiculización de tragedias o en temas sensibles que puedan herir a otros.

Carlos enfatizó la importancia de saber manejar el humor, evitando caer en la agresión verbal disfrazada como broma. Destacó que el bufón, si bien puede ser una figura divertida, debe estar respaldado por el conocimiento del tema que aborda, evitando ofender a los demás o caer en la trivialización de situaciones serias.

“Hay una delgada línea entre el humor y la agresión verbal o el o el chiste que ya cae pesado. Hay que saber manejar eso (...) Imagínese, el tenía la intención de hacer reír y termina haciendo llorar a alguien”, puntualizó.

También mencionó cómo el humor puede ser una herramienta inconsciente en la enseñanza, pero enfatizó la necesidad de usarlo con cuidado y responsabilidad, evitando el humor negro o la burla de situaciones delicadas.

“Yo no creo que uno tenga la necesidad de escoger una situación desagradable para hacer humor. Yo creo que se puede hacer humor de uno mismo, de las cosas buenas que le pasan, de las cosas interesantes que le pasan”, señaló.

Maldonado afirmó que ser bufón conlleva la responsabilidad de utilizar el conocimiento y evitar situaciones que puedan ofender a otros. Explicó que, en última instancia, la capacidad de elegir cómo reaccionar ante el humor de otros recae en cada individuo y que, en ocasiones, la mejor opción puede ser retirarse de situaciones incómodas o desagradables.

“Se defiende uno de ese bufón que quiere hacerlo quedar en ridículo o que o que se vale de las debilidades de las personas para hacerlas quedar mal en grupo”, sentenció.

Finalmente, invitó a practicar la actitud positiva como un propósito para el nuevo año, sonreír más y dejar de lado el mal humor.