Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Blu Radio  / Sociedad  / Haz tu mercado con la app D1 sin gastar tiempo ni dinero extra

Haz tu mercado con la app D1 sin gastar tiempo ni dinero extra

Con esta herramienta, los clientes pueden acceder al portafolio completo de productos que normalmente encontrarían en cualquier D1 pero sin filas y recibiendo su mercado a domicilio.

El producto del D1 que lo puede salvar de pagar de más en el aeropuerto
Productos D1 a través de la app
Foto creada con IA.
Por: Redacción comercial
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

D1 ha dado un paso adelante con el lanzamiento de su aplicación móvil, una plataforma diseñada para transformar la experiencia de compra cotidiana. La nueva app permite a los usuarios hacer el mercado desde cualquier lugar, sin filas, sin desplazamientos y con la promesa de mantener los precios bajos que han caracterizado a la cadena desde sus inicios.

Con esta herramienta digital, los clientes pueden acceder al portafolio completo de productos que normalmente encontrarían en cualquier punto físico de D1: alimentos, productos de aseo, artículos de cuidado personal, bebidas, utensilios para el hogar y más. Todo con la posibilidad de recibir su pedido el mismo día directamente en la puerta de su casa.

Una experiencia de compra más fácil y rápida

La aplicación ha sido diseñada pensando en la facilidad de uso. Su interfaz intuitiva permite navegar de forma ágil entre categorías, armar el carrito de compras en pocos pasos y realizar pedidos en cuestión de minutos. Además, D1 ha implementado diversas opciones de pago para ajustarse a las preferencias de cada usuario.

Los clientes pueden pagar con tarjeta débito, crédito, PSE, datáfono o incluso en efectivo al momento de recibir su pedido. Esta variedad de métodos busca eliminar barreras y asegurar que todos, sin importar su nivel de familiaridad con las herramientas digitales, puedan beneficiarse del servicio.

Además, el servicio de entrega el mismo día fortalece el valor agregado que representa la app para los consumidores modernos, que priorizan la inmediatez y la eficiencia en su rutina diaria.

Comprar en D1, ahora más conveniente

Con esta iniciativa, D1 no solo moderniza su oferta, sino que responde a las nuevas dinámicas de consumo de los colombianos, quienes cada vez más recurren a soluciones digitales para simplificar sus tareas diarias. La app ya está disponible para descarga y promete revolucionar la forma en que se hace mercado en el país.

