Hombre abandonó a niño de 5 años tras enterarse que no era su padre biológico

Una ola de indignación generó un hombre que abandonó en un colegio a un niño 5 años, tras enterarse que no era su padre biológico. El caso sucedió en la provincia china de Guangxi y se volvió viral rápidamente.

Según informó el periódico asiático 'South China Morning Post' , el hombre realizó una prueba de ADN al niño y descubrió que no era su hijo, por eso, decidió abandonarlo ya que no quería saber nada más de él.

El pequeño fue llevado a cumplir con su jornada estudiantil como todos los días. Sin embargo, al final del día el padre no fue, por lo que los profesores intentaron comunicarse con él sin tener respuesta alguna. Después ellos mismos llevaron al niño a su casa, pero cuando llegaron la vivienda estaba completamente vacía.

La madre del niño Xiao Rui deberá hacerse cargo de su hijo a partir de ahora, pues sino lo hace se podría empezar una investigación en contra de ella por abandono a menores. Por parte del padre, según las leyes chinas, no tiene ningún efecto su decisión, ya que, al no ser su padre no tiene ningún vínculo que lo ligue legalmente con el pequeño.

Tiempo después el hombre decidió hablar con el profesor del sitio y le confesó que lo había abandonado porque no era su hijo y no tenía ninguna responsabilidad con él.

Muchos internautas han calificado al hombre como irresponsable e insensible por su decisión. Además, critican las leyes de China al no sancionar este tipo de actos.

