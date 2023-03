Hombre asesinó a tiros a su exyerno para no que no se volviera a acercar a su hija y a su nieto El hombre, antes de asesinarlo, le había advertido en varias ocasiones a su exyerno que no se volviera a acercar a su hija; sin embargo, el joven no le hizo caso y recibió un disparo en el tórax.