Hombre de 85 años, se vuelve viral por entrenar crossfit e inspirar a su nieta

Fue mediante la red social de TikTok que la nieta del hombre de 85 años decidió grabarlo mientras entrena para mostrar a las personas de cualquier edad sus rutinas y que a pesar de su edad aún realiza deporte, además, de inspirarla.

El hombre de nacionalidad mexicana ha ganado popularidad en las redes sociales, pues los entrenamientos junto a su nieta han inspirado a un gran número de personas que celebran sus hábitos a pesar de su edad.

En redes es conocido como “el abuelito crossfitero" y ha logrado revolucionar la plataforma por su entusiasmo, carisma y amor por el crossfit, un deporte conocido por su exigencia física y alto nivel.

En los videos publicados se puede observar cómo con dedicación realiza los ejercicios, utilizando mancuernas y realizando rutinas que para su edad podrían ser bastante exigentes.

El abuelito crossfitero ya se cuelga en el rack!! Oficialmente se ha convertido en mi mayor rival

Su video más reciente cuenta con más de 4.000 ‘me gusta’ y un gran número de comentarios donde se pueden leer frases como: “Cuando me da flojera, veo el video de don crossfit y se me pasa”, “Para el crossfit no hay edad”, “Producción y proyección”, “El abuelito crossfitero”, “Ese abuelito está más en forma”.

Beneficios del ejercicio para los adultos mayores

A medida que las personas envejecen, el cuerpo experimenta cambios naturales como la pérdida de masa muscular, menor densidad ósea, disminución de la movilidad y un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Estos cambios pueden afectar la calidad de vida, la independencia y la salud mental. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que el ejercicio regular es una herramienta poderosa para contrarrestar estos efectos del envejecimiento.

Practicar actividad física en la tercera edad no solo mejora la condición física, sino que también fortalece la mente, mejora el estado de ánimo y favorece la interacción social. A diferencia de lo que muchos piensan, nunca es tarde para empezar: incluso quienes no han sido activos en el pasado pueden obtener grandes beneficios al incorporar el ejercicio en su rutina diaria.