Hombre preparó fiesta de cumpleaños para su hija y ella no asistió

Jonathan Villán, un hombre argentino que se volvió viral en Facebook después de publicar los preparativos para la fiesta de cumpleaños de su hija Delfina. Sin embargo, cuando llegó el día esperado, ella no asistió porque su madre no la llevo.

"Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija", expresó el hombre a través de sus redes sociales. La madre es el mismo día le mandó un mensaje al padre informándole que no llevaría a su hija sin dar explicación alguna: “Apagó el celular”.

El padre a pesar de que le confirmaron que podía pasar el cumpleaños de su hija con ella con solo tres días de anticipación, contó que hizo “hasta lo imposible” por hacer de una fiesta inolvidable; compró: comida, mesa de dulces, castillo inflable y regalos.

Además, el hombre de Lomas de Zamora, Buenos Aires, confesó no haber dormido durante la preparación para su hija: “Me levanté temprano y empecé a dar vueltas”.

A pesar de que la fiesta fue un “éxito”, no lo fue para él, pues hizo falta la invitada especial de ese día, pues “todos fueron felices” excepto él.

La publicación ya tiene más de 28.000 reacciones y miles de mensajes de apoyo para el padre “destrozado”.

