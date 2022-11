Hombre quería donar 100.000 pesos a la Teletón en Chile; por un cero terminó dando un millón

Teletón es un programa de emisión continua de cadenas de televisión, en diferentes países de Latinoamérica. En noviembre desde 1978, en Chile, se celebra este programa benéfico para todas las personas de escasos recursos o con problemas físicos y/o mentales.

Por eso, es normal que todos los ciudadanos participen y donen dinero para ayudar a las fundaciones o colectivos que requieran ayuda en todo el país; sin embargo, algunos no están atentos y terminan de más, como le pasó a al papá de una joven llamada Valentina que pensaba dar 20.000 pesos chilenos (más de 100.000 pesos colombianos), pero terminó poniendo un cero de más y la cifra aumentó a 200.000 (más de 1 millón).

"Como todos los años, mi papá dona para el Teletón... pero se le fue un 0 (cero) de más", reveló su hija Valentina, cuando el hombre se queja por lo sucedido: "Eran 20 lucas no más, nunca tan generoso. No...", dice mientras ella se ríe.

El caso conmovió a los internautas que armaron una "lucatón" con el fin de ayudar al hombre a recuperar sus 180.000 pesos chileno (900.000 pesos) extras que le dio al programa benéfico. Finalmente, él y su hijo no solo recuperar eso, sino que lograron tener mucho más dinero, pues llegar a tener hasta 234.000 (1.302.435 pesos), por lo que decidió donar el excedente de 54.000 pesos chilenos (450.000).

Los videos narrando lo sucedido superan un total de 5 millones de reproducciones, que por supuestos, cientos de internautas no dejaron pasar y llenaron los publicaciones con mensaje de opinión sobre lo sucedido.

"Pobrecito y con lo difícil que está la situación económica, yo no me reiría"; "Para mí $20.000 ya era harto! Su generosidad d todas maneras se multiplicará"; "Eres genial, cuando dices no sigan transfiriendo. Gente como tú hace falta. Me alegro saber que ya recuperó su plata"; "Venia para ver la cuenta a depositar", son algunos de los comentarios en la publicación.

