Hombre reveló cómo resistió 29 minutos sin respirar bajo el agua: batió récord mundial

El mundo del deporte extremo volvió a sorprenderse con una hazaña que parecía imposible: un hombre logró mantenerse bajo el agua sin respirar durante casi media hora.

El protagonista de este récord es el apneísta croata Vitomir Maričić, quien alcanzó los 29 minutos y 3 segundos en apnea estática, estableciendo así una nueva marca mundial avalada por Guinness World Records.

La prueba se realizó el 14 de junio de 2025 en una piscina de tres metros de profundidad en Opatija, Croacia, bajo la supervisión de jueces oficiales y siguiendo de manera estricta las reglas internacionales.

Allí, Maričić no solo se convirtió en el nuevo dueño del récord, sino que también desplazó a su compatriota Budimir Sobat, quien tenía el título con un tiempo de 24 minutos y 37 segundos.



¿Cómo logró mantenerse sin respirar bajo el agua?

Previo a la inmersión, inhaló oxígeno puro durante diez minutos, una práctica habitual en esta modalidad denominada apnea estática asistida.

Esa técnica le permitió aumentar las reservas pulmonares y retrasar el impulso natural de respirar. Una vez bajo el agua, se mantuvo inmóvil, reduciendo al mínimo el gasto energético.

“Después de los 20 minutos, todo fue más fácil”, confesó tras el reto, explicando que el secreto estuvo en disminuir su frecuencia cardíaca y en reducir la actividad mental para evitar un consumo excesivo de oxígeno.

Los especialistas subrayan que el éxito de un apneísta no depende únicamente de la capacidad física. Ejercicios cardiovasculares, dominio del diafragma y técnicas de respiración son esenciales, pero lo que realmente marca la diferencia es el manejo del miedo, la ansiedad y la mente.

En el caso de Maričić, su entrenamiento le ha permitido desarrollar un control hasta 60 veces superior al de una persona que no practica apnea, lo que lo convierte en un referente mundial.

No debe intentarlo en casa

Aun así, los expertos advierten: este tipo de prácticas son extremadamente peligrosas y no deben replicarse sin supervisión profesional, ya que la falta de oxígeno puede provocar pérdida de conciencia y graves consecuencias para la salud.

Con esta marca, Maričić no solo dejó en alto el nombre de Croacia, sino que escribió una nueva página en la historia de los deportes extremos. Su hazaña confirma que los límites del cuerpo humano pueden expandirse cuando la disciplina y la mente trabajan en conjunto.