Hombres y mujeres: Famosos confesaron haber recibido ofertas por su cuerpo

El programa La Red entrevistó a varios famosos de la farándula colombiana quienes han recibido ofertas y propuestas por su cuerpo, pero en muchos casos no profesionales, sino sexuales.

“Me preocupa en que encasillen que si uno es una persona que tiene imagen, trabaja en los medios y es modelo, se venda (…). Es decir, no existe nadie que le pueda poner el precio a uno”, dijo Juliet Mejía, quien interpretó a ‘Thalía’ en el programa Yo Me Llamo.

“Cuando abrí mis redes sociales al público tenía miedo de no saber a qué me estaba exponiendo. A la semana, recibí una propuesta para hacer unas fotos en vestido de baño por un pago exorbitante. Entonces me pareció imposible que alguna empresa me pagara eso”, comentó.

Asimismo, el modelo Mauricio Aristizábal relató sus experiencias con personas que le hacen “propuestas indecentes”.

“Cuando uno comparte una foto con ropa interior es cuando más le escriben a uno por interno, en su mayoría de hombres. Un señor me escribió y me dijo que yo le encantaba”, aseguró.

“Las propuestas son ser modelo de internet, ser acompañante o la de ser una persona que se prostituye. Alguna vez estaba entrenando y alguien me dijo que si no me interesaba la plata”, añadió.

