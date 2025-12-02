Estos cinco signos podrían encontrar el amor en 2026, según astrologo

El 2026 podría convertirse en un año decisivo para varios signos del zodiaco en materia sentimental. Así lo anticipa el reconocido astrólogo Marc Angel, quien asegura que cinco signos en particular tendrían fuertes posibilidades de vivir romances intensos.



Tauro

Para Tauro, 2026 inicia con una revolución emocional. La retrogradación de Venus despierta sentimientos profundos y una atracción que podría desestabilizarlo. Según Angel, el signo podría experimentar “un flechazo imprevisible” capaz de poner en pausa sus certezas.

El panorama se aclara a final de año, cuando Venus regresa a Escorpio el 5 de diciembre y se asocia con Marte en Virgo. Esta combinación impulsa a Tauro a tomar decisiones firmes y actuar de acuerdo con sus verdaderos deseos. Todo apunta a que no tendrá “ningún arrepentimiento”.



Sagitario

El 2026 marca la liberación de tensiones para Sagitario. Con Saturno y Neptuno dejando de influir negativamente desde inicios del año, el signo recupera confianza y vuelve a disfrutar de la conquista.

El gran giro llega en noviembre. Una conjunción inesperada le promete “un flechazo”, en palabras de Angel. Este encuentro podría convertirse en el mejor regalo para celebrar su cumpleaños y cerrar el año con alegría.

Sagitario - signo zodiacal // Foto: Bing Image Creator

Leo

Para Leo, el año trae estabilidad y una energía favorable para construir relaciones sólidas. La influencia de Saturno en Aries le permite avanzar paso a paso desde los primeros encuentros, que podrían darse en marzo o mayo, en un contexto festivo.



La presencia de Venus y luego Júpiter en Leo durante el verano refuerza el romance y abre la puerta a una historia que, según el astrólogo, podría prolongarse hasta 2027.



Cáncer

Aunque 2026 no será sencillo para los Cáncer solteros, este signo podría despedirse de la soltería hacia la segunda mitad del año.

Los primeros meses estarán marcados por citas que no prosperan. “Hay amor, sí, pero no es seguro que sea para toda la vida”, afirma Angel. Si surge un romance en verano, el consejo es mantenerlo en reserva.

Pero septiembre podría traer el giro más importante: “La vuelta a la rutina debería cumplir sus expectativas con un idilio inédito y espontáneo”. Si lo cuidan paso a paso, podría convertirse en una relación seria.



Libra

La gran seductora del zodiaco recibirá buenas energías en el ámbito amoroso desde finales de abril. Urano en Géminis despierta en Libra el deseo de conocer personas nuevas y explorar lo inesperado.

Según Angel, será durante el verano, posiblemente en un viaje o evento social, cuando Libra encuentre un amor que empieza como un coqueteo pasajero, pero que pronto se intensifica y se convierte en una conexión profunda.