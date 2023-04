Horóscopo de hoy 14 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Cuanto menos digas en el amor, más podrás mostrar cuán fuertes son tus sentimientos, en esos gestos que hacen que tu pareja se sienta apreciada. A cambio, puedes ver el futuro que funciona para ambos y puede suceder más rápido de lo que esperas. Si estás soltero, Venus y Saturno hacen que una cita deportiva sea un desafío emocionante.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Sabes que has ofrecido muchas oportunidades a personas cercanas a ti, y si estas no se han aprovechado, entonces es hora de repensar. Recuerda el pasado pero también enfócate en el futuro y a quién necesitas para que te acompañe.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Mantener la paciencia en un proyecto no es fácil para ti. Pero recuerda que esto lo fortalece y también le da tiempo para afinar un plan en lugar de lanzarse de inmediato. Tu mezcla de curiosidad y coraje te convierte en el tipo de compañero que nadie olvidará jamás.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): La tarea más difícil que hoy puedes hacer es explicar tus planes a amigos y familiares y la solución simple es – no lo hagas. Si creen que no están listos para participar, pueden darles a ellos y a ti mismo más tiempo. Tienes una tabla de secretos, pero son del tipo que conducen a resultados positivos.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Tienes una comprensión natural. La aplicación de este conocimiento puede alterarte, pero puede hacer que los lazos que importan vuelvan a estar en equilibrio. Así que no te detengas. El factor Mercurio ayuda a los amigos a leer la mente de los demás; en un entorno de concurso, esto puede ser valioso.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Si es un desafío mantener un acuerdo en efectivo o una casa, tu gráfico sugiere una pausa y puedes comenzar a ver quién o qué podría ofrecer ayuda. Eres orgulloso e independiente. Pero deja que el éxito compartido importe más. El amor está en movimiento y toma velocidad.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tratar nuevamente de aligerar un ambiente, en el trabajo o en casa, puede funcionar, especialmente si puede incluir a todos. Alguien al borde de un grupo, que parece autónomo, puede necesitar una conexión. El amor espera en una ubicación "K".

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Has cambiado, pero es posible que no todos en tu vida (todavía) se den cuenta de esto. Por lo tanto, es posible que deba reducir la velocidad de los planes, solo hasta que todos estén en la misma página. Hay un elemento tan sensual en la pasión: solo tienes que estar en la misma habitación que alguien para saber al instante que eres compatible.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): La forma en que ve el mundo es única, y debe resistir cualquier esfuerzo para cambiar esto, o sacar provecho de ello, hoy. Mantén tus ideas cerca. Compartirlos, o no, depende de ti. En cuanto al amor, una luna parlanchina puede hacerte hablar con alguien al principio tan improbable, y sin embargo… Tu corazón le dice a tu cabeza que haga esa pregunta crucial.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): La forma física y el dinero no necesitan hacer un par deportivo, ya que puedes encontrar formas muy divertidas de ponerte en forma. Y la música, la compañía y el aire libre pueden ser parte de esto. Si no existe ningún grupo que se adapte a Tus necesidades, puede iniciar el suyo propio. En el amor, también, en lugar de cambiarte a ti mismo, cuando esperas que el amor se adapte, puedes sorprenderte.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): La única pieza musical que siempre te hace pensar puede sonar hoy en un lugar que sea importante para tu destino. Solo tú puedes saber cómo y cuándo se desarrolla esto. Un compañero de trabajo al que le encanta coquetear, puede estar escondiendo una genuina y tierna atracción por ti.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Las habilidades de comunicación de Mercurio te ayudan a poner sueños secretos, y tal vez dudas, en palabras que dejen su huella. Este puede ser un paso clave para llegar al futuro que sabes que necesitas. En lugar de dejar que las voces más fuertes te ahoguen, puedes seguir adelante y demostrarle mucho a ti mismo.