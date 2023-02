Horóscopo de hoy 28 de febrero para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Como Marte y la Luna coinciden, puedes llegar a ser demasiado honesto, especialmente en el trabajo y en términos amorosos. Supervisa lo que dices y cuándo. Proyectarás una gran integridad esta semana y esto te llevará a lo más alto. Neptuno puede confundir los mensajes de amor, pero no descartes una conexión encantadora.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): La visión clara de Mercurio te ayuda a tomar decisiones inteligentes, especialmente en trabajo y viajes. Tendrás la capacidad de mirar hacia adelante de manera flexible. Si estás enamorado, este puede ser un momento de grandes discusiones: sortea con inteligencia esta prueba.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Hacerte responsable es un buen proceso para ti y, de hecho, casi necesario. En el amor, sus dos corazones se mantienen en la misma página. El fuego de Marte sumado al brillo de Géminis te convierte en un infierno de pasión, y todos los que conoces lo sentirán.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): La luna activa tu exploración interior, lo que te lleva a hacerte preguntas difíciles. Esto puede llevarte hacia el amor. La vida que sueñas, incluida la casa de tus sueños, debe proyectarse primero en tu mente para poder materializarse.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Si te has estado mordiendo la lengua con amigos o familiares difíciles, Marte podría hacerte hablar. Pero con la buena voluntad de Leo, puedes salir de esto con lazos más fuertes y honestos. En cuanto al amor, caminar juntos pero a un ritmo lento es lo ideal.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Tu capacidad para sintetizar ideas puede verse disminuida estos días. Además, puede haber una pérdida de efectivo para ti, ten cuidado. Si estás enamorado, sé tú mismo en lugar de lo que supones que quiere tu pareja.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): En lugar de deliberar y debatir, alístate para entrar en acción en el trabajo. Esto puede ser un desafío, pero te hará más fuerte. Alista un momento especial en pareja, tu relación puede estarse enfriando por desinterés de tu parte.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Estos días estarán impulsados por la intuición, así que deja que tu mente, ojos y oídos te den las señales que necesitas. En términos de pasión, Venus te recuerda que los mejores lazos requieren trabajo y no suceden ni crecen por casualidad. Si eres soltero, una cara nueva se presentará muy pronto.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Estar en el medio no siempre es cómodo, cuidado con ganarte conflictos que no son tuyos. En lugar de quedar atrapado entre parejas, amigos o compañeros de trabajo, quédate afuera y ofrece apoyo desde allí. Visitar una tienda recién inaugurada puede traer a quien tanto anhelas.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): La Luna te alienta a expresar lo que sientes. Eso que has tenido reprimido y que no sacas al exterior por miedo. Algunos problemas de dinero llegarán pronto, pero gracias a tu planeación y cabeza fría, saldrás ileso de ellos. No subestime pedir un consejo a un familiar de la familia.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Incluso si las personas y las situaciones a tu alrededor parecen inestables, puedes ser tu propio apoyo mientras seas fiel a tus creencias. El sentido del dinero de Mercurio está funcionando para ti y con unos simples movimientos podrían duplicar una inversión. La suerte y el amor pueden vincularse a una escena junto al mar.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Este puede ser un momento de acciones impulsivas y emocionantes. Te sorprendes a ti mismo al acercarte a una oportunidad romántica o ser más valiente para la conquista de lo que crees. Podrás dejar de lado personas que no te aportan sin si quiera mirar atrás.